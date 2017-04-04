Медведев: Россия сумела сильно наступить на горло террористам

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По словам Дмитрия Медведева, наша страна "сумела сильно наступить на горло террористам". Однако все еще случаются инциденты, когда гибнут невинные люди. Премьер-министр выразил уверенность, что исполнители и заказчики теракта в Петербурге будут найдены.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что Россия "сумела сильно наступить на горло террористам", однако еще случаются инциденты, когда гибнут невинные люди. Об этом сообщает ТАСС.

"Эта проблема для нашей страны не новая, борьба с терроризмом ведется не первый год, где-то нам сильно удалось им на горло и активность террористов существенно уменьшилась", - сказал Медведев.

При этом он подчеркнул, что по-прежнему происходят преступления, когда жертвами становятся невинные люди, которые не имеют отношения ни к государственной власти, ни к кому-либо персонально.

Премьер-министр выразил уверенность в том, что исполнители и заказчики теракта в Петербурге будут найдены. Медведев также анонсировал усиление мер по защите метро от террористов. По его словам, эту борьбу нужно довести до конца.

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