Смертник из метро Петербурга был недавно завербован радикалами

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Оперативникам удалось установить личность предполагаемого исполнителя теракта в метро Санкт-Петербурга. Это молодой человек, уроженец одной из среднеазиатских республик, получивший гражданство России. Проживал в городе на Неве последние несколько лет. По предварительным данным, мужчина был завербован радикалами совсем недавно.

Изначальная версия о дистанционном подрыве бомбы в вагоне, судя по всему, не подтверждается. Следователи и криминалисты, до позднего вечера работавшие на месте взрыва, в итоге приходят к совершенно другому выводу. Самодельное взрывное устройство в тоннеле между станциями "Сенная" и "Технологический институт" в Петербурге привел в действие террорист-смертник. Чуть позже СК сообщает и его имя, передает "ТВ Центр".

"Следствием установлена личность мужчины, совершившего взрыв в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге. Им оказался Акбаржон Джалилов 01.04.1995 года рождения. Кроме того, экспертами-криминалистами обнаружены генетические следы Джалилова на сумке, оставленной на станции метро "Площадь Восстания", в которой находилось взрывное устройство. Заключения генетической экспертизы и записи камер видеонаблюдения дают следствию основания полагать, что именно человек, совершивший теракт в вагоне, оставил сумку с взрывным устройством на станции метро "Площадь Восстания", - рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

22-летний уроженец киргизского города Ош Акбаржон Джалилов проживал в Петербурге с 2011 года. Работал сначала в автомастерской вместе с отцом. Потом поваром в суши-баре. В 2015 году из поля зрения коллег пропал. Ходили слухи, что Джалилов уехал. Куда – сейчас выясняют следователи. Проверяется и причастность его к террористическим организациям. К этому подключились и киргизские спецслужбы, уже подтвердившие личность террориста-смертника.

Сейчас уже можно составить возможную схему этого теракта. Джалилов, предположительно, зашел в метро на станции "Площадь Восстания". Обычный молодой человек, не вызывающий никакого подозрения. У эскалатора он незаметно оставил сумку с первой бомбой, замаскированной под огнетушитель. Ту самую, что заметят сотрудники метрополитена и потом обезвредят саперы. Точно такое же взрывное устройство, предположительно, было у Джалилова и в рюкзаке. Вероятно, доехав до станции "Гостиный двор" он пересаживается на поезд, идущий в сторону "Технологического института 2". Входит в тот самый третий вагон. Проехав "Сенную" и дождавшись когда поезд наберет скорость в тоннеле, Джалилов приводит в действие бомбу.

Одна деталь, правда, кажется крайне странной. До сих пор, спустя фактически сутки, никто из террористических организаций, обычно спешащих это сделать, так и не взял на себя ответственность за теракт. Никаких сигналов ни от "Хизб ут- Тахрир", ни от ИГ, обе запрещены в России. Приверженность к ним смертника, подорвавшего себя в питерской подземке, сейчас выясняют спецслужбы России и Киргизии. На допрос вызваны родители Джалилова. Западная пресса, правда, почти сразу заявила, что это месть России за Сирию. Эти высказывания во вторник прокомментировал и глава российского МИД.

"Что касается процитированных вами размышлений и рассуждений некоторых средств массовой информации о том, что теракт - это месть России за нашу политику в Сирии. Ну, цинично, подло", - отметил Сергей Лавров.

В Петербурге во вторник первый день траура. Флаги приспущены. Люди несут цветы к станции "Технологический проспект". Началась процедура опознания погибших. Уже известно, что подтверждена личность первой жертвы этого теракта. Его расследование тем временем продолжается. Следователи не исключают, что у Джалилова могли быть сообщники в Петербурге. Те, кто снабдил его взрывчаткой или помог изготовить бомбу. Их сейчас ищут.

Александр Панюшкин, Анна Морозова, "ТВ Центр".