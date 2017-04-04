Власти Москвы компенсируют потери бизнеса от сноса пятиэтажек

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Во вторник с минуты молчания депутаты Государственной Думы начали расширенное заседание совета палаты. Главной темой обсуждения стала программа реновации жилищного фонда столицы. О планах городских властей по сносу пятиэтажек рассказал мэр Москвы.

В Госдуме во вторник цитировали Булгакова, вспоминали советское прошлое в "хрущевках", а лидер ЛДПР Владимир Жириновский доклад столичного мэра тщательно конспектировал. На Охотный ряд Сергей Собянин приехал, чтобы ответить на вопросы депутатов о предлагаемый программе реновации пятиэтажек, масштабов которой страна еще не знала. Старение и необратимое разрушение таких домов для города - сегодня главная проблема, передает "ТВ Центр".

"Честно говоря, мы сделали все попытки, чтобы не входить во вторую программу сноса, понимая масштаб, сложность этой задачи, практически невозможность ее решения. Мы полагали, что решим эту проблему путем капитального ремонта. Когда мы зашли в проектирование и капитальный ремонт домов, мы убедились, что сделать это в большинстве случаев практически невозможно. Потому что сам конструктив домов, такой износ домов, что ремонтировать их невозможно", - отметил Собянин.

Балконы придется спиливать, трубы проходят в стенах, а подвалов нет вообще. К тому же, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 80 процентов опрошенных поддержали идею столичных властей. Программу одобрил и президент России на встрече с Сергеем Собяниным. Во вторник мэр пояснил, как будут выбирать дома под снос - спросят у москвичей.

"Сегодня в сетях, в средствах массовой информации появляются самые различные предположения, публикуются разные списки. Сразу скажу, что они ничего общего с действительностью не имеют. Мы сейчас аналитическим путем смотрим состояние домов и желание самих граждан. На основании этих предложений, по сформированному списку мы проведем голосование жильцов и только с учетом их мнения и состояния дома мы будем включать в программу реновации те или иные дома", - сообщил Собянин.

При этом у столицы колоссальный опыт. Демонтаж пятиэтажек так называемой сносимой серии практически завершен. Москвичи обживаются в новых квартирах, в своих же районах, как редкое исключение - в соседних. Жилую площадь дают метр в метр, а вот холлы, кухни и коридоры - просторнее. Проекты современные. Правда, некоторые депутаты запутались – давать, мол, надо не равнозначное, а равноценное жилье.

"Сегодня жилье, которое мы предоставляем при переселении - на 25-35 % по своей рыночной стоимости выше стоимости того жилья, которое мы сносим, а вы толкаете граждан: давайте нет, мы дадим такое же жилье по стоимости, в котором вы живете. Это значит ухудшение прав граждан. Ухудшение того, что мы предлагаем. Поэтому давайте не будем играться с терминологией. Мы, ведь, по сути, предлагаем метр на метр", - подчеркнул Собянин.

На месте снесенных домов вырастут современные жилые комплексы. Эт будущее столицы, согласны думские тяжеловесы.

"Впервые внесен закон в Думу, по которому надо в центре Москвы и на ее окраинах построить еще один город. В городе на 12 миллионов человек построить еще один город на миллион 600 тысяч", - указал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"Великий город дает историческую программу. Ни одна столица в мире не способна обеспечить жилье 1,5 граждан. Это только Москва", - сказал лидео ЛДПР Владимир Жириновский.

"Самое важное, что Собянин, который докладывал, и вся его команда присутствовала на этом докладе. Это не просто доклад, но и те результаты, о которых сегодня говорили это, вызывает доверие", - заявил вице-спикер Госдумы, руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев.

В любом случае, впереди еще несколько парламентских чтений, главное не прибегать к популизму, отметил мэр. Опыт Москвы затем планируют внедрять и в других регионах нашей страны.

Медлить больше нельзя, уверены руководители всех парламентских фракций. Закон о реновации должны принять до конца весенней сессии. Это позволит столичным властям приступить к программе реновации пятиэтажек, в результате которой 1 миллион 600 тысяч москвичей получат новое комфортное жилье.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".