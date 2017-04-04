Убийцы полицейских в Астрахани специально устроили ДТП

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Прощание с убитыми в Астрахани офицерами полиции состоится 6 апреля. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по Астраханской области. Два офицера ДПС стали жертвами вооружённого нападения в ночь на вторник. Личности нападавших установлены с помощью видеозаписей с места преступления. Один из подозреваемых в причастности к нападению задержан в Казахстане.

Старший лейтенант Владимир Дьяконов и лейтенант Дмитрий Школьников погибли минувшей ночью во время дежурства. У одного из инспекторов остались двое детей, передает "ТВ Центр".

Инспекторы выехали на оформление ДТП с участием автомобиля Nissan и пассажирской "Газели". Уже потом станет понятно, что авария была спланирована. Водитель микроавтобуса специально врезался в иномарку, чтобы к ним на вызов приехали полицейские. Конечно, вооруженные. Именно оружие, по данным следствия, было целью преступников. Как видно на записи с видеорегистратора, установленного в автомобиле инспекторов: полицейские оформляют документы, на пассажирском сиденье - виновник аварии выходит из машины и идет к своей "Газели". Видно, что возле микроавтобуса стоят еще трое. Через минуту к патрульной машине подходят мужчины и стреляют через стекло.

После этого как минимум еще три контрольных выстрела. Тела полицейских вытаскивают из машины. Забрав два пистолета Макарова, убийцы скрылись. Пустую "Газель" потом найдут недалеко от города. Личность человека, который попал в объектив видеорегистратора, установили быстро. По данным полиции, это 26-летний Нурбол Саспанов.

"Основной фигурант уголовного дела, попавший в объектив видеорегистратора, ранее был осужден за разбой и вышел из мест лишения свободы в 2016 году", - сообщил старший помощник руководителя следственного управления по Астраханской области СК России Андрей Хегай.

Помимо него, во вторник в розыск были объявлены еще шесть человек, которых подозревают в причастности к этому преступлению. Все они жители Астрахани. Двое родились в Казахстане. По этой причине поиск начался и там. В комитете нацбезопасности соседнего государства во вторник заявили: "В результате проведенных оперативных мероприятий один из разыскиваемых Гизатов Альибек Батырбекович (уроженец Казахстана, 1990 года рождения), обнаружен в Атырауской области. Установлено, что Гизатов прибыл на территорию республики 31 марта т.г. для работы вахтовым методом на одном из предприятий. По предварительным данным, он участия в вооруженном нападении не принимал. В настоящее время решается вопрос о передаче Гизатова российской стороне для определения его причастности к совершенному преступлению".

Известно, что другие разыскиваемые жили в одном районе Астрахани - Бабаевском. И один из них якобы работал водителем маршрутного такси, курсирующего по тому же району города. К расследованию убийства полицейских подключены все силовые структуры области. На дорогах усиленные патрули. Полицейские проверяют проезжающие автомобили. Ориентировки на преступников разосланы во все отделы полиции, в том числе соседних регионов. Также проверяются возможные связи подозреваемых с радикальными исламистами.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".