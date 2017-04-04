Сын замдиректора "Эрмитажа" уволился с поста главы департамента Минкульта

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Сын замдиректора "Эрмитажа" Артем Новиков покинул пост директора департамента инвестиций, реставрации и строительства министерства культуры России. Это произошло в связи с "претензиями к отцу", которого подозревают в совершении преступления по статье "Мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере".

Директор департамента инвестиций, реставрации и строительства Минкульта России Артем Новиков написал заявление об уходе со своего поста. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства.

В ведомстве подчеркнули, что Новиков не имел претензий со стороны руководства за время работы. Там добавили, что такое решение он принял сам "по этическим соображениям в связи с претензиями к отцу".

29 марта Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест заместителя директора "Эрмитажа" Михаила Новикова. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.