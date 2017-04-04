Эйфелева башня погасит освещение в память о жертвах теракта в Петербурге

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Мэр Парижа заявила, что Эйфелева башня погасит свое освещение в полночь 5 апреля. Это будет сделано для того, чтобы почтить память жертв теракта в петербургском метро. По последним данным, в результате происшествия в Санкт-Петербурге погибли 14 человек.

В полночь 5 апреля на Эйфелевой башне в Париже выключат освещение, чтобы почтить память жертв теракта в петербургском метро. Об этом сообщила мэр столицы Франции Анн Идальго в своем Twitter.

Теракт в Санкт-Петербурге произошел накануне днем. На перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв в одном из вагонов. Еще одно взрывное устройство было обнаружено и обезврежено на станции "Площадь восстания". По последним данным, жертвами теракта стали 14 человек, в больницах Санкт-Петербурга остаются более 40 пострадавших.

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