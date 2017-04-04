Фельдшер, не поверившая тонущим на Сямозере детям, получила 3 года колонии

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Три года колонии-поселения с отсрочкой исполнения получила фельдшер Ирина Щербакова, которая проигнорировала звонок детей, тонувших на Сямозере. Такое решение принял Суоярвский районный суд.

К трем годам колонии-поселения с отсрочкой исполнения приговорил Суоярвский районный суд фельдшера Ирину Щербакову, которая в июне 2016 года проигнорировала звонок детей, тонувших на Сямозере, передает "Интерфакс".

Вместе с тем, согласно решению суда, наказание отсрочено до достижения ее дочери, родившейся 10 мая 2006 года, 14-летнего возраста.

По словам районного прокурора Олега Болова, который являлся гособвинителем по делу, в целом приговор справедлив. "Оценка законности, обоснованности будет принята после его изучения", - отметил он.

Трагедия на Сямозере произошла 18 июня прошлого года. Дети и инструкторы отправились на лодках в поход, во время которого попали в шторм. В составе тургруппы находились 47 школьников и четверо взрослых. Погибли 14 детей.

При этом в Суоярвскую ЦРБ позвонил 12-летний мальчик, который находился на дежурстве. Трубку подняла Щербакова, которая услышала от ребенка, что он и другие дети тонут. Однако фельдшер не отреагировала на сообщение должным образом. Она не оповестила о звонке службы спасения и администрацию больницы. В итоге, как считают следователи, ее халатность не позволила своевременно начать спасательную операцию и привела к гибели детей.