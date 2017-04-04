ВЦИОМ: 57% жителей пятиэтажек крайне заинтересованы в их сносе

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Большинство жителей московских пятиэтажек поддерживают новую программу сноса пятиэтажного жилого фонда. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщили в пресс-службе организации.

ВЦИОМ отмечает заинтересованность жителей "хрущевок" в их сносе. Около 96 процентов жителей пятиэтажек сообщили о том, что знают о планах столичных властей провести реновацию жилого фонда города. При этом, 80 процентов участников опроса заявили о поддержке программы, отметив ветхость своих домов и выразив желание жить в лучших условиях, отвечающих современным стандартам.

Состояние пятиэтажек критикует большая часть респондентов: 70 процентов из них считают снос оптимальной мерой, еще 16 процентов высказались в пользу проведения в их домах капитального ремонта.

Противниками программы сноса объявили себя только 8 процентов опрошенных, которых пугает перспектива переезда в другой район.

Отвечая на вопрос об отношении к переезду, 83 процента участников опроса сообщили, что не хотят менять привычное окружение на новый дом в другом округе столицы, а 62 процента не устраивает даже смена района. Как показал опрос, 95 процентов жителей пятиэтажек положительно относятся к смене жилья только при условии, что оно будет располагаться в том же районе.