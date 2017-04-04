СКР обнародовал список жертв теракта в Петербурге

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На сайте Следственного комитета опубликован список погибших в результате теракта в Петербурге. В настоящее время опознаны личности 10 жертв. Для идентификации еще четверых погибших назначены генетические экспертизы.

Следственный комитет России обнародовал список 10 погибших в результате теракта в петербургском метро. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.

Отмечается, что следователи пока не могут идентифицировать еще четверых погибших. В настоящее время назначены генетические экспертизы для опознания тел.

Теракт в Санкт-Петербурге произошел накануне днем. На перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв в одном из вагонов. Еще одно взрывное устройство было обнаружено и обезврежено на станции "Площадь восстания". По последним данным, жертвами теракта стали 14 человек, в больницах Санкт-Петербурга остаются более 40 пострадавших.

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