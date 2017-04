Порошенко сообщил о транше в размере €600 млн от ЕС

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Европейский союз выделил Киеву еще 600 миллионов евро в рамках программы макрофинансовой помощи. Об этом украинский лидер написал в своем Twitter.

Today the #EU made the 2nd payment of €600m to #Ukraine as a part of its Macro-Financial assistance to stabilize & reform its economy �������� ��������