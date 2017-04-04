19:52, 04 апреля 2017

Порошенко сообщил о транше в размере €600 млн от ЕС

Теги:  евросоюз  Украина  мвф

Евросоюз выделил Украине еще 600 миллионов евро. Об этом рассказал президент этой страны Петр Порошенко. Накануне в понедельник совет директоров МВФ одобрил транш в размере одного миллиарда долларов для Киева.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Европейский союз выделил Киеву еще 600 миллионов евро в рамках программы макрофинансовой помощи. Об этом украинский лидер написал в своем Twitter.

Накануне, 3 апреля, Порошенко сообщил о решении совета директоров МВФ выделить Киеву один миллиард долларов. По мнению украинского лидера, это признание реформ, проводимых в его стране.

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