Порошенко сообщил о транше в размере €600 млн от ЕС

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Евросоюз выделил Украине еще 600 миллионов евро. Об этом рассказал президент этой страны Петр Порошенко. Накануне в понедельник совет директоров МВФ одобрил транш в размере одного миллиарда долларов для Киева.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Европейский союз выделил Киеву еще 600 миллионов евро в рамках программы макрофинансовой помощи. Об этом украинский лидер написал в своем Twitter.

Today the #EU made the 2nd payment of €600m to #Ukraine as a part of its Macro-Financial assistance to stabilize & reform its economy �������� �������� — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 апреля 2017 г.

Накануне, 3 апреля, Порошенко сообщил о решении совета директоров МВФ выделить Киеву один миллиард долларов. По мнению украинского лидера, это признание реформ, проводимых в его стране.