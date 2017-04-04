Сенатор Вадим Тюльпанов скончался в Петербурге

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В Санкт-Петербурге в возрасте 52 лет скончался сенатор Вадим Тюльпанов. По предварительным данным, он подскользнулся в бане и ударился головой. В 2014 году Тюльпанов был избран в Совет Федерации от Ненецкого автономного округа.

Член Совета Федерации от Ненецкого автономного округа Вадим Тюльпанов скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 52 лет. Об этом сообщает газета "Фонтанка".

Во вторник в общественное заведение в Кировском районе для Тюльпанова была вызвана скорая помощь. По предварительной информации, он неудачно подскользнулся в бане и ударился головой. Следователи проводят проверку по факту смерти сенатора от несчастного случая.

В период с 2003 по 2011 год Тюльпанов возглавлял законодательное собрание Санкт-Петербурга. В 2014 году он был избран в Совет Федерации от Ненецкого автономного округа.