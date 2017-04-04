Овечкин: я не изменил своего решения и поеду на Олимпиаду-2018

Теги: Спорт хоккей олимпиада овечкин

Александр Овечкин заявил, что не поменял своего решения относительно участия на Олимпиаде 2018 года в Южной Корее. Ранее НХЛ объявила о том, что игроки лиги не будут участвовать в хоккейном турнире в Пхенчхане. По словам Овечкина, перед играми в Сочи была похожая ситуация, однако потом договоренность все же была достигнута.

Хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин заявил, что поедет на Олимпиаду 2018 года, которая пройдет в Южной Корее. Об этом сообщает Championat.com. Ранее НХЛ объявила о том, что игроки лиги не будут участвовать в Олимпиаде-2018.

"Я не изменил своего решения. Я еду на Олимпиаду. Это моя страна. Наш владелец понимает ситуацию, понимает меня. Каждый игрок хочет быть там, на Олимпиаде", - сказал Овечкин. По его словам, перед играми в Сочи была похожая ситуация, однако потом договоренность все же была достигнута.

В понедельник Национальная хоккейная лига объявила, что не будет делать паузу в регулярном чемпионате 2017/18 годов. В связи с этим игроки лиги не смогут принять участие в Олимпиаде. Паузу в регулярном чемпионате НХЛ делала с 1998 года. С тех пор в Олимпийских играх приняли участие 706 представителей лиги. Олимпиада 2018 года состоится в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Читайте также:

Малкин рассчитывает на отмену решения НХЛ о недопуске игроков на Олимпиаду