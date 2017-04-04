Суд арестовал экс-главу Удмуртии Соловьева

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Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев, обвиняемый в получении взяток на общую сумму более 140 миллионов рублей, арестован до 4 июня. Такое решение принял Басманный суд Москвы.

Басманный суд Москвы арестовал экс-главу Удмуртии Александра Соловьева, которого обвиняют в получении взяток на общую сумму более 140 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Под арестом бывший глава региона пробудет два месяца, до 4 июня 2017 года.

Ранее официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что в отношении Соловьева возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Следствие установило, что в 2014-2016 годах Соловьев получил от представителей организаций, которые осуществляют строительство мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарки в Удмуртской Республике, взятки на общую сумму 139 миллионов рублей. Кроме того, он получил доли участия в коммерческой организации на сумму 2,7 миллиона рублей.

Это вознаграждение предназначалось экс-главе Удмуртии за обеспечение внеочередной и незамедлительной оплаты работ из федерального и регионального бюджетов, и за выделение лицензий для геологического изучения участка недр, на разведку и на добычу песка и песчано-гравийной смеси.

Позднее, 4 апреля, президент России Владимир Путин уволил Соловьева в связи с утратой доверия. Место врио главы Удмуртии занял секретарь Общественной палаты Александр Бречалов.

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