В центре Москвы нашли клад со времен эпохи Екатерины II

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В центре столицы археологи обнаружили различные предметы времен эпохи Екатерины II. В частности, на Петровском бульваре найден клад XVIII века из 12 медных монет. Кроме того, археологи обнаружили множество мелких бытовых предметов горожан, которые были частью повседневной жизни москвичей в течение нескольких столетий.

На Бульварном кольце в столице во время подготовительных работ по программе "Моя улица" обнаружили несколько десятков личных предметов москвичей, а также остатки сооружений городской инфраструктуры. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Находки в районе Бульварного кольца представлены как сохранившимися фрагментами сооружений - дренажных систем, трамвайных путей, так и утилитарными, мелкими бытовыми предметами", - сказал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

В частности, на Страстном бульваре были обнаружены остатки бревенчатой мостовой XVIII века, а на Петровском бульваре найден клад XVIII века из 12 медных монет. Такие медяки были в ходу во время правления Екатерины II и Павла I. Кроме того, на Покровском бульваре археологи нашли фрагменты двух каменных надгробий, которым почти 500 лет.

Из элементов исторической городской инфраструктуры были найдены кирпичные коллекторы XVIII века на Гоголевском бульваре, части бревенчатой дренажной системы XVII–XVIII веков на Никитском бульваре, булыжная мостовая начала XX века на Яузском бульваре и трамвайные пути с деревянными шпалами того же времени на Чистопрудном бульваре.

Кроме того, археологи обнаружили множество мелких бытовых предметов горожан, которые были частью повседневной жизни москвичей в течение нескольких столетий.

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