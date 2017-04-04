В больницах Петербурга остаются 50 пострадавших при теракте

Теги: санкт-петербург метро взрыв Происшествие

В больницах остаются 50 пострадавших в результате теракта в метро Петербурга, 10 из них - в тяжелом состоянии, один пациент выписан из стационара. Такие данные приводит городское правительство. Опознаны десять погибших, их имена во вторник опубликовал Следственный комитет.

Для Надежды Зяблицкой счастье уже то, что она может услышать голоса своих близких: мамы и ребенка. Женщина живет Барнауле. 15-летняя дочь отправилась к бабушке в Санкт-Петербург – погостить и присмотреться к учебным заведениям Северной столицы. Узнав о теракте в метро, Надежда сразу бросилась к телефону. Десять минут тишины в трубке ей показались вечностью, передает "ТВ Центр".

"Телефоны были недоступны. Не отвечали. Оператор озвучил, что таких номеров не существует. Спустя 10 минут мне мама отзвонилась. Были слышны сирены скорой помощи, мамин дрожащий голос: "Мы живы, нас везут в больницу". Для меня этого было достаточно для первого времени", - рассказала Надежда Зяблицкая.

Надежда старается держать себя в руках из последних сил. Но голос дрожит, а на глазах периодически выступают слезы. Дочь Александра вместе с бабушкой находились в том самом вагоне, в трех метрах от эпицентра взрыва. Женщину отбросило волной, но она смогла взять себя в руки, отыскать в темноте потерявшую сознание внучку, потушить ее загоревшиеся волосы и передать Сашу людям, помогавшим выносить пострадавших. Сейчас девочка проходит лечение в детской больнице Санкт-Петербурга. Рядом постоянно находятся бабушка и психолог.

Дочь художницы Ирины Медянцевой сейчас находится в реанимации. Женщина успела закрыть ее собой. Сама спастись не смогла. Ей было всего 50 лет. Скончалась в машине скорой помощи по дороге в больницу. Она была известным Санкт-Петербурге мастером по изготовлению кукол и руководила студией. Ее ученики неоднократно завоевывали призовые места на различных конкурсах.

Ирина Медянцева была родственницей солиста группы "На-На" Владимира Левкина. Она являлась двоюродной тетей его жены. Когда узнав о теракте, супруги начали звонить в Санкт-Петербург, до последнего надеялись, что их родные не пополнили списки жертв.

Беда, которая может прийти в любую семью, сплотила абсолютно посторонних друг другу людей. В социальных сетях автомобилисты Санкт-Петербурга объединились в группу, где предлагали бесплатно подвезти горожан домой. Причем, сообщения о готовности бескорыстно помочь с автотранспортом продолжают публиковать и во вторник.

Предложения о помощи звучат самые разные. Люди готовы не просто подбросить человека домой, но ездить по аптекам в поисках лекарств для пострадавших, подвезти в больницу необходимые вещи. Одна из АЗС Санкт-Петербурга бесплатно отпускала бензин волонтерам, развозившим жителей. Одна сеть ресторанов до трех часов ночи просто так угощала задержавшихся из-за транспортного коллапса горожан. Другая - поила бесплатным чаем. Некоторые салоны безвозмездно давали цветы, если они предназначались для того, чтобы почтить память жертв теракта.

Накануне в течение дня поступали сообщения о том, что хоть некоторые таксомоторные компании и пообещали бесплатные поездки, некоторые таксисты решили нажиться на трагедии и просили до 15 тысяч рублей за поездку. Во вторник в одном из агрегаторов заявили, что откажутся от сотрудничества с такими водителями и навсегда заблокируют им доступ к базам сервиса.

Лилия Акиньшина, Александра Сергомассова, "ТВ Центр".