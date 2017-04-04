Правительство выделило по 1 млн руб. семьям жертв теракта в Петербурге
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплате единовременных пособий членам семей погибших и пострадавших в теракте в метро Санкт-Петербурга. Всего на эти цели выделено 50 миллионов рублей из резервного фонда кабмина.
Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплате единовременных пособий членам семей погибших и пострадавших в теракте в метро Санкт-Петербурга. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Таким образом, члены семей погибших получат по одному миллиону рублей. "Гражданам, получившим тяжкий вред или вред средней тяжести (положена помощь, - прим. ред.) в размере 400 тысяч рублей на человека", - говорится в распоряжении.
По 200 тысяч рублей придут гражданам, получившим легкий вред.
Всего на помощь членам семей погибших и пострадавшим выделено 50 миллионов рублей из резервного фонда кабмина.
Взрыв в метро Санкт-Петербурга прогремел 3 апреля в вагоне поезда в перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Еще одно взрывное устройство было обнаружено и обезврежено на станции "Площадь восстания". По последним данным, жертвами атаки стали 14 человек. В больницах Санкт-Петербурга остаются 49 пострадавших.
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