Правительство выделило по 1 млн руб. семьям жертв теракта в Петербурге

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплате единовременных пособий членам семей погибших и пострадавших в теракте в метро Санкт-Петербурга. Всего на эти цели выделено 50 миллионов рублей из резервного фонда кабмина.

Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплате единовременных пособий членам семей погибших и пострадавших в теракте в метро Санкт-Петербурга. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Таким образом, члены семей погибших получат по одному миллиону рублей. "Гражданам, получившим тяжкий вред или вред средней тяжести (положена помощь, - прим. ред.) в размере 400 тысяч рублей на человека", - говорится в распоряжении.

По 200 тысяч рублей придут гражданам, получившим легкий вред.

Всего на помощь членам семей погибших и пострадавшим выделено 50 миллионов рублей из резервного фонда кабмина.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга прогремел 3 апреля в вагоне поезда в перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Еще одно взрывное устройство было обнаружено и обезврежено на станции "Площадь восстания". По последним данным, жертвами атаки стали 14 человек. В больницах Санкт-Петербурга остаются 49 пострадавших.

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