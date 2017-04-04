Останкинская телебашня погасит огни в память о жертвах теракта в Петербурге

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Останкинская телебашня в полночь 5 апреля погасит огни в знак скорби по погибшим в теракте в Санкт-Петербурге. Ранее сообщалось, что в это же время Эйфелева башня в Париже также выключит свое освещение в память о жертвах трагического происшествия. По последним данным, в результате теракта погибли 14 человек.

Останкинская телебашня в полночь 5 апреля погасит освещение в память о жертвах теракта в петербургском метро. Об этом сообщается в Twitter Российской телевизионной и радиовещательной сети.

В ночь со вторника на среду, в 0 часов 00 минут Останкинская башня погасит огни в знак скорби по погибшим в теракте в Санкт-Петербурге. — Твиттер РТРС (@RTRS_info) 4 апреля 2017 г.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго сообщала, что в полночь среды Эйфелева башня погасит освещение, чтобы почтить память жертв трагического происшествия в петербургском метро.

Теракт в Санкт-Петербурге произошел накануне днем. На перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв в одном из вагонов. Еще одно взрывное устройство было обнаружено и обезврежено на станции "Площадь восстания". По последним данным, жертвами теракта стали 14 человек, в больницах Санкт-Петербурга остаются более 40 пострадавших.

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