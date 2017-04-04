Минобороны Сирии назвало виновных в химатаке в Идлибе
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В министерстве обороны Сирии считают, что к химатаке в Идлибе причастны террористические группировки.
Минобороны Сирии назвало виновных в химатаке в Идлибе. "Террористические группировки и те, кто за ними стоят, несут ответственность за применение химических и токсичных веществ и пренебрежение жизнями невинных граждан для достижения своих целей", - приводит ТАСС сообщение ведомства.
Ранее некоторые западные СМИ писали о том, что российские или сирийские самолеты нанесли удар боеприпасами с отравляющими веществами по городу Хан Шейхун в провинции Идлиб.
В Минобороны России эти сообщения опровергли. В оборонном ведомстве отметили, что зарубежные издания умудрились переврать даже первоисточник этой новости.
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