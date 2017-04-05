НАК опроверг слухи о готовящихся терактах в российских городах‍

Теги: Общество соцсети фсб терроризм

НАК назвал недостоверными появившиеся в СМИ и соцсетях сообщения со ссылкой на правоохранительные органы о якобы готовящихся в российских городах терактах. В комитете напомнили журналистам и пользователям об ответственности за распространение ложной информации о терактах.

Национальный антитеррористический комитет опроверг появившуюся в некоторых СМИ и социальных сетях информацию о якобы готовящихся терактах в ряде городов России. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В сообщении НАК отмечается, что единственными достоверными и точными являются сообщения пресс-служб комитета и ФСБ.

Кроме того, "НАК напоминает об ответственности за распространение заведомо ложной или неподтверждённой информации от анонимных источников о якобы готовящихся террористических атаках".