НАК опроверг слухи о готовящихся терактах в российских городах
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НАК назвал недостоверными появившиеся в СМИ и соцсетях сообщения со ссылкой на правоохранительные органы о якобы готовящихся в российских городах терактах. В комитете напомнили журналистам и пользователям об ответственности за распространение ложной информации о терактах.
Национальный антитеррористический комитет опроверг появившуюся в некоторых СМИ и социальных сетях информацию о якобы готовящихся терактах в ряде городов России. Об этом сообщает "ТВ Центр".
В сообщении НАК отмечается, что единственными достоверными и точными являются сообщения пресс-служб комитета и ФСБ.
Кроме того, "НАК напоминает об ответственности за распространение заведомо ложной или неподтверждённой информации от анонимных источников о якобы готовящихся террористических атаках".