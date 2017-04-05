Сирийская авиация уничтожила склад с химоружием в Идлибе

Теги: сирия химоружие Сирийский конфликт авиация

Сирийская авиация нанесла удар в районе населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, на котором изготавливалось и хранилось химическое оружие. Боеприпасы с отравляющими веществами также использовались боевиками в сирийском Алеппо.

Сирийская авиация нанесла удары по крупному складу боевиков в провинции Идлиб, на территории которого производились боеприпасы с отравляющими веществами. Как заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, с этого крупного арсенала фугасы с химическим оружием доставлялись в Ирак.

Их применение террористами было неоднократно доказано как международными организациями, так и официальными властями Ирака. Такие же боеприпасы исламисты использовали в Сирии, передает "ТВ Центр".

"Симптомы отравления пострадавших в Хан Шейхуне на видеокадрах в соцсетях точно такие, как были осенью прошлого года у пострадавших в Алеппо. Тогда все факты применения химоружия в Сирии вместе с пробами грунта были запротоколированы и переданы в ОЗХО. Однако ОЗХО, получившая все материалы и пробы, доказывающие применение террористами отравляющих веществ в Сирии, до сих пор их изучает. Мы утверждаем, что приведенная информация является полностью объективной и достоверной", - заявил генерал.