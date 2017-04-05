КНДР провела очередной запуск баллистической ракеты

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Северная Корея в ночь на среду осуществила очередной запуск баллистической ракеты. Она пролетела 60 километров и поднялась на высоты почти 200 километров, вызвав панику в Южной Корее.

КНДР в среду утром осуществила очередной запуск баллистической ракеты в направлении Японского моря. Его зафиксировали южнокорейские военные. Факт проведения испытаний подтвердили и в США, передает "ТВ Центр".

Известно, что Пхеньян опробовал новый тип ракеты средней дальности "Пуккыксон-2". Она пролетела около 60 километров и упала в море. За девять минут после пуска ракета набрала максимальную высоту в 189 километров. Ранее КНДР провела пять подобных испытаний, в том числе с подводных лодок.

Сеул и Токио уже выразили свои протесты. Японский премьер-министр Синдзо Абэ назвал запуск серьезной провокацией и нарушением резолюций Совбеза ООН, которые запрещают Северной Корее любые ядерные и ракетные испытания.