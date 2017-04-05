Призвавший Францию к выходу из ЕС Меланшон победил на дебатах

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Во Франции завершился очередной раунд теледебатов, в котором приняли участие все 11 кандидатов. Победил на них Жан-Люк Меланшон, призвавший Францию выйти из состава Евросоюза.

Во Франции прошёл очередной раунд президентских теледебатов. Впервые в истории страны в них приняли участие все кандидаты — 11 человек, передает "ТВ Центр". Основными темами стали проблемы внутренней политики и места Франции в ЕС, а также вопросы международной безопасности.

На ответы каждому из выступающих было отведено по 17 минут. Не обошлось без громких заявлений. Так - лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен назвала Францию "университетом для джихадистов", а Франсуа Фийон предложил создать новый антитеррористический международный альянс с участием России. Победитель теледуэли, согласно опросам, лидер левого движения Жан-Люк Меланшон и вовсе призвал Францию выйти из состава Евросоюза.

Выборы президента пятой республики пройдут 23 апреля.

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