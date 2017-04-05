ИГ в обращении к США назвало Трампа "идиотом"
"Исламское государство" в своем обращении к Соединенным Штатам назвало президента Трампа "идиотом" во главе "тонущей страны".
Боевики "Исламского государства" (организация запрещена в России) обратились к США и впервые упомянули президента страны Дональда Трампа, назвав его "идиотом", передает Reuters.
"Не нужно никаких доказательств тому, что вами управляет идиот, который понятия не имеет, что такое Сирия, Ирак или ислам"- цитирует агентство слова представителя ИГ Аби аль-Хассана аль-Мухаджира, распространенные в одном из каналов Telegram.
В своем обращении они назвали США обанкротившейся страной, жертвой солдат халифата, у которой нет спасителя.
"Признаки вашей кончины очевидны для любого глаза", - написали террористы.
США проводит военную операцию против "Исламского государства" в Сирии и Ираке с 2014 года.
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