В доме у исполнителя теракта в Петербурге провели обыск

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Следственный комитет установил место жительства Акбаржона Джалилова, совершившего теракт в петербургском метро. В его доме провели обыск. Как сообщили в СКР, камеры видеонаблюдения зафиксировали момент выхода Джалилова из дома с рюкзаком. К настоящему моменту неопознанным остался только один погибший.

В доме исполнителя теракта в петербургском метро прошел обыск. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

"Точно установлено место жительства Акбаржона Джалилова, совершившего, по данным следствия, взрыв в вагоне метро. В его жилище уже проведен обыск. На изъятых с камер наружного наблюдения видеозаписях зафиксирован момент выхода подозреваемого из дома с сумкой и рюкзаком", - говорится в сообщении.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга прогремел 3 апреля в вагоне поезда в перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Еще одно взрывное устройство было обнаружено и обезврежено на станции "Площадь восстания". По последним данным, жертвами атаки стали 14 человек. В больницах Санкт-Петербурга остаются 49 пострадавших.

В рамках расследования следователи допросили около 40 человек - очевидцев, сотрудников метрополитена и членов поездной бригады. Изъяты и изучаются записи камер видеонаблюдения. К настоящему моменту не опознан лишь один погибший в результате теракта. В ближайшее время СКР приступит к выдаче родственникам тел погибших.

"Александр Бастрыкин дал поручение подробно установить обстоятельства произошедшего и проверить все данные о личности подозреваемого, в том числе и отработать его связи на предмет возможных соучастников из числа приверженцев запрещенной в Российской Федерации террористической организации ИГИЛ", - заключила Петренко.

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