В Балашихе мойщика насмерть придавило автобусом

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В подмосковной Балашихе сотрудника мойки придавил автобус. По данным пресс-службе регионального ГУ МВД, мужчина погиб. По данному факту проводится проверка.

В подмосковной Балашихе автобус придавил насмерть сотрудника мойки. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Московской области.

"В Балашихе на улице Западная автобус придавил сотрудника мойки, в результате чего мойщик скончался", - сказал представитель МВД.

По его словам, по данному факту в настоящее время проводится проверка.

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