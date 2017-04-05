В Балашихе мойщика насмерть придавило автобусом
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В подмосковной Балашихе сотрудника мойки придавил автобус. По данным пресс-службе регионального ГУ МВД, мужчина погиб. По данному факту проводится проверка.
В подмосковной Балашихе автобус придавил насмерть сотрудника мойки. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Московской области.
"В Балашихе на улице Западная автобус придавил сотрудника мойки, в результате чего мойщик скончался", - сказал представитель МВД.
По его словам, по данному факту в настоящее время проводится проверка.
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