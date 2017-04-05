В Новой Москве угнали Land Cruiser стоимостью около 3,5 миллиона рублей

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В Новомосковском округе столицы украли автомобиль Toyota Land Cruiser. О краже заявил директор одной из компаний. Машина была угнана с территории частного владения. Материальный ущерб составил около 3,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

В Новомосковском округе столицы с территории частного владения угнали автомобиль Toyota Land Cruiser 200 стоимостью около 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу московского ГУ МВД.

О краже автомобиля в полицию заявил директор одной из компаний. По его словам, угон был совершен с территории частного владения на улице Московской в поселении Кокошкино.

"Установлено, что по указанному адресу неизвестный, вскрыв металлические ворота, совершил кражу автомобиля марки Toyota Land Cruiser 200. Материальный ущерб составил около 3,5 миллиона рублей!, - сказал представитель пресс-службы МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

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