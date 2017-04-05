Клинцевич: теракт в Петербурге — это удар по России

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Следователи провели обыск в квартире предполагаемого смертника из метро Санкт-Петербурга и не нашли там ничего подозрительного. Это дает основания предполагать, что у террориста были сообщники. По мнению сенатора Франца Клинцевича, осуществить такой теракт одному сложно.

"Сделать одному такой теракт очень сложно. К этой операции готовились. Я абсолютно убежден, анализируя некие вещи, место, время - оно было определено. И встреча Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко была анонсирована несколько недель назад. И то, что это произошло – это не вызов, это удар по России. Они хотели навеять страх, ужас, растерянность. Они били по авторитету власти. Они формировали общественное мнение, вызывающее раздражение, в том числе и качеством работы правоохранительных органов", - заявил сенатор Клинцевич.

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