Сирийская армия заняла один из оплотов террористов в провинции Алеппо

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Сирийские войска ведут успешное наступление в направлении оплота террористов - города Ракка. Под контроль взят укрепленный опорный пункт боевиков Дейр Хафир. Этот населенный пункт находился в руках игиловцев более трех лет.

Дейр Хафир — это небольшой городок восточнее Алеппо. После того, как город оказался под властью террористов, слава о нем разнеслась далеко за пределы провинции. Боевики ИГ (организация запрещена в России) превратили Дейр Хафир в место едва ли не самых массовых и жестоких расправ, сообщает "ТВ Центр".

В захваченных домах боевики устраивали тюрьмы, казнили и пытали людей. В список неблагонадежных попадали мирные жители, которые не отказывались воевать на стороне террористов или когда то работали в государственных структурах Сирии. Среди узников были даже учителя и врачи. На главной площади несчастных показательно распинали или рубили головы.

Все вердикты выносил кадий — шариатский судья. Несчастных держали в клетках. Когда смертный приговор был подписан, жертву выводили на площадь. Туда же собирали всех жителей. Отказаться было невозможно. Игиловцы могли тут же расстрелять даже детей.

Городские кварталы за три года террористы хорошо укрепили. Дома превратить в бастионы. Создали мощные огневые точки. Но удержать Дейр Хафир не смогли. Боевики сбежали, опасаясь окружения. Уходили в спешке. Бросили свой госпиталь, обустроенный под мостом. Грязь, засаленные матрасы. Кушеток не было. Своих же раненых укладывали на полу. Здесь же оперировали.

После того, как городские кварталы, дома и улицы разминируют саперы, в Дейр Хафир вернутся мирные жители. Пока люди остаются в лагере беженцев.

Дейр Хафир – последний, укрепленный опорный пункт террористов ИГ в этой части Сирии. Освободив его, армия арабской республики получила возможность для подготовки уже решающего наступления на Ракку.

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин. "ТВ Центр", Сирия.