ЦБ отозвал лицензию у Татагропромбанка в Казани
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Центробанк лишил лицензии на осуществление банковских операций казанский Татагропромбанк по причине полной утраты капитала. Кроме того, банк способствовал отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Банк России отозвал лицензию у "Татарстанского аграрно-промышленного банка" ("Татагропромбанк"), действовавшего в Казани, говорится в сообщении регулятора.
ЦБ принял такое решение в связи с утратой банком капитала. Деятельность исполнительных органов банка приостановлена, назначена временная администрация.
По данным регулятора, "Татагропромбанк" занимался финансированием кредитных организаций, входящих в неформальную банковскую группу, возглавляемую ПАО "Татфондбанк". После отзыва лицензий у "Татфондбанка" и "Интехбанка", банка приобрел отрицательное значение порядка 0,6 миллиардов рублей.
Банк также нарушал требования законодательства в области противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при представлении информации в уполномоченный орган.
Согласно данным от 1 марта, банк занимал 400 место в банковской системе России.
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