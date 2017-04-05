ЦБ отозвал лицензию у Татагропромбанка в Казани

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Центробанк лишил лицензии на осуществление банковских операций казанский Татагропромбанк по причине полной утраты капитала. Кроме того, банк способствовал отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Банк России отозвал лицензию у "Татарстанского аграрно-промышленного банка" ("Татагропромбанк"), действовавшего в Казани, говорится в сообщении регулятора.

ЦБ принял такое решение в связи с утратой банком капитала. Деятельность исполнительных органов банка приостановлена, назначена временная администрация.

По данным регулятора, "Татагропромбанк" занимался финансированием кредитных организаций, входящих в неформальную банковскую группу, возглавляемую ПАО "Татфондбанк". После отзыва лицензий у "Татфондбанка" и "Интехбанка", банка приобрел отрицательное значение порядка 0,6 миллиардов рублей.

Банк также нарушал требования законодательства в области противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при представлении информации в уполномоченный орган.

Согласно данным от 1 марта, банк занимал 400 место в банковской системе России.

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