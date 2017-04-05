В Царицыне грабители отняли у водителя-экспедитора три смартфона iPhone 7

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В московском районе Царицыно двое грабителей отняли у водителя-экспедитора три телефона iPhone 7. Как сообщили в пресс-службе МВД, водитель привез заказанные в интернете смартфоны по адресу, однако в квартире его ограбили и связали ему руки. После этого грабители скрылись.

В московском районе Царицыно грабители отобрали у водителя-экспедитора три смартфона iPhone 7. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления МВД столицы.

Информация о разбойном нападении поступила в полицию накануне. По данным ведомства, преступление было совершено на улице Бакинская, дом 15.

"Установлено, что в квартире по указанному адресу двое неизвестных, угрожая предметом, похожим на пистолет водителю-экспедитору, который доставил интернет-заказ в данную квартиру, скотчем связали ему руки, открыто похитили три сотовых телефона iPhone 7, после чего скрылись", - сообщили в МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время полиция разыскивает подозреваемых.

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