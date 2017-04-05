Жители сносимых хрущёвок смогут получить больше квадратных метров

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Жители переселяемых пятиэтажек по факту получат квартиры большей площади, поскольку в новых домах, согласно современным требованиям, коридоры, кухня и санузел больше, чем в хрущевках.

Программа сноса пятиэтажек обеспечит москвичей новым комфортным жильем большей общей площадью. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин накануне, выступая на заседании Совета Госдумы, передает TVC.RU.

По словам мэра, жителям будет предоставлять жилая площадь метр в метр, а вот коридор, кухня и санузел в новых домах, согласно современным требованиям, будут больше, чем в типовых пятиэтажках.

"Нам необходимо разработать специальные мероприятия, чтобы облегчить процедуру увеличения жилплощади: может быть программу рассрочки, льготную ипотеку", - добавил мэр.

Кроме того, жителей домов, включенных в программу, освободят от платы за капремонт. Уже скопленные взносы используют для переселения.