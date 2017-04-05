Жертвами атаки ИГ в Ираке стали 26 человек
По меньшей мере 26 человек погибли в результате атаки боевиков запрещенного в России "Исламского государства" в Тикрите.
В результате атаки боевиков "Исламского государства" в иракском Тикрите погибли не менее 26 человек. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на медицинские источники и службу безопасности.
По данным источников, среди погибших 14 полицейских. Еще более 40 человек получили ранения.
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