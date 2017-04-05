Мать Джалилова не верит в его причастность к теракту в Петербурге

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Мать подозреваемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова не верит в то, что ее сын мог совершить теракт в питерском метро. В свою очередь правоохранительные органы не нашли в квартире Джалилова взрывных устройств, это значит, что у него могли быть сообщники.

Родители подозреваемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова прилетели из Киргизии в Санкт-Петербург для опознания тела смертника и на допрос к следователям.

По словам матери Джалилова, она не верит в его причастность к теракту в питерском метро.

"Я в это не верю", - передает ее слова "Интерфакс" со ссылкой на российский телеканал.

В свою очередь правоохранительные органы в ходе обыска в квартире подозреваемого на Гражданском проспекте не обнаружили взрывных устройств и их элементов.

"Это наводит на мысль, что у Джалилова были сообщники, которые снабдили его самодельным взрывным устройством", - передает агентство.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга прогремел 3 апреля в вагоне поезда в перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Еще одно взрывное устройство было обнаружено и обезврежено на станции "Площадь восстания". По последним данным, жертвами атаки стали 14 человек. В больницах Санкт-Петербурга остаются 49 пострадавших.

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