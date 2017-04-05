В соцсети могут начать пускать только по паспорту

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Депутаты хотят запретить детям до 14 лет регистрироваться в социальных сетях. При создании страницы необходимо будет предоставлять паспортные данные. Парламентарии также выступают за полный запрет использования соцсетей на работе.

Депутаты Заксобрания Ленинградской области разработали законопроект, предлагающий запретить детям до 14 лет регистрироваться в социальных сетях, передает газета "Известия".

Согласно документу, каждый пользователь может создать для себя только один аккаунт и с использованием паспорта, данные которого должен проверить владелец сервиса.

В случае нарушений, депутаты предлагают штрафовать пользователей: до 5 тысяч рублей за создание ненастоящего аккаунта; от 1 до 3 тысяч рублей за указание недостоверной информации; за участие детей в сообществах, где размещена запретная информация, родителям придется заплатить до 2 тысяч рублей.

"Никто не пытается ввести цензуру или ограничить свободу слова. Верификация и строгий контроль за подлинностью имен лишь усилит цену собственного мнения и виртуального общения", - сообщил один из авторов законопроекта Владимир Петров.

Парламентарии предлагают запретить рекламу "оккультно-магического характера и курительных смесей", пропаганду национальной и религиозной нетерпимости, продажу товаров несовершеннолетним. Нельзя также информировать граждан о несанкционированных собраниях и митингах, публиковать переписки без согласия пользователей.

Кроме того, документ предполагает запрет на использование социальных сетей в рабочее время для работников бюджетной сферы. В пояснительной записке говорится, что соцсети "поработили офисных работников".

Депутаты отмечают, что закон должен вступить в силу 1 января 2018 года. К этому времени, предполагается, соцсети успеют удалить страницы тех, кому нет 14 лет и собрать со всех остальных паспортные данные.

Внесение проекта в Госдуму запланировано на 5 апреля.

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