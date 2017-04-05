Исполнитель теракта в Петербурге мог воевать в Сирии и Ираке

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Газета "Известия" сообщила, что обнаружила вторую страницу в соцсети "ВКонтакте" у исполнителя теракта в петербургском метро Акбаржона Джалилова. Кроме того, источник сообщил изданию, что молодой человек мог воевать в Сирии и Ираке.

Газета "Известия" сообщила, что нашла и исследовала аккаунт в соцсети "ВКонтакте" Акбаржона Джалилова, подорвавшегося в вагоне метро в Санкт-Петербурге. По данным издания, у него было две страницы, в одной из которых он не проявлял активности с 2014 года, а вторая была активной, и использовалась для общения со сторонниками.

Как выяснили журналисты издания, три года назад Джалилов уехал из Санкт-Петербурга. Друзья полагали, что он отправился в Корею, однако источник в силовых структурах не исключил, что молодой человек на самом деле был в Сирии и Ираке.

После Джалилов вернулся в Петербург и устроился работать автослесарем. У родителей в городе Ош в Киргизии он был в начале марта 2017 года. Оттуда он вернулся не как обычно в Петербург, а прилетел в Москву. В издании отметили, что в столице он мог встретиться с куратором террористической ячейки, либо непосредственно с организатором теракта в петербургском метро.

По данным "Известий", Джалилов был участником групп в "ВК", являющихся первым уровнем экстремистской пропаганды. В этих сообществах вербовщики отделяют "своих" от "чужих". Состоял Джалилов и в более радикальных группах, связанных с запрещенным в России "Исламским государством".

"Что произошло в Петербурге? Вариантов много, это мог быть и акт одиночки, и тренировка, и тестирование действий спецслужб, то есть разведка. В любом случае каждый совершенный теракт можно считать достигшим своих целей. Нужно понимать, что независимо от того, какими были цели данного теракта, война против нашего государства уже началась. Общество должно понять - мы теперь живем в новой реальности", - пояснил изданию подполковник запаса вооруженных сил России, ветеран боевых действий Василий Павлов.

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