Смертник Джалилов не попадал в поле зрения спецслужб

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Следователи провели обыски в доме, где жил предполагаемый исполнитель теракта Акбаржон Джалилов. На опознание и допрос в Петербург прибыли родители молодого человека. Источники в правоохранительных органах говорят, что у него не было проблем с законом. Сейчас следователи проверяют круг общения Джалилова и возможные связи с ИГ.

На выходе со станции метро "Технологический институт" утром поток людей намного плотнее, чем накануне. Петербург зримо приходит в себя после жуткого теракта, о котором здесь по-прежнему напоминает стихийный мемориал, растущий с каждой минутой. Как сообщает "ТВ Центр", группа полицейских досматривает людей с большим багажом на улице. Люди реагируют спокойно, понимающе. В самом вестибюле при проходе к турникетам тоже повышенные меры безопасности.

Как и накануне, этим утром оживление было на "Сенной площади". Из-за анонимного звонка станцию закрыли. Но после оперативно проведенной проверки, пассажиров снова стали пускать.

В аэропорту "Пулково" журналисты встречали неприметную женщину в платке - мать Акбаржона Джалилова, 22-летнего уроженца Средней Азии, которого подозревают в самоподрыве на перегоне между "Сенной" и "Технологическим институтом". Женщина приехала для опознания тела сына, с журналистами общаться отказалась.

Этой ночью оперативники ФСБ работали в Приморском районе Петербурга – здесь, по адресу Комендантский проспект, дом 16, предположительно, был официально зарегистрирован Джалилов. Очевидцы говорят, обыск прошёл относительно тихо - спецназ задействован не был.

К настоящему моменту допрошено более 40 человек из числа очевидцев, сотрудников метрополитена и членов поездной бригады. Изъято большое количество предметов, записей с камер видеонаблюдения, которые подробно изучаются следователями и тщательно анализируются экспертами и криминалистами.

Александра - одна из таких очевидцев. Вместе с бабушкой находились в трех метрах от эпицентра взрыва. Сейчас девочка под присмотром врачей, психологов и бабушки.

"Я думала, что взрыв был 5-6 метров, оказывается, от меня конкретно метра два, не больше. Я первые 5 секунд, как все это в миг произошло… Это лопнули лампы, передо мной искры. Меня обжигает всю. Всю левую часть лица. У меня горит левая рука. Я вижу эти искры, я вижу это пламя, эти искры. У меня горит лицо, это очень больно", - рассказывает девушка.

В темноте среди других людей Сашу отыскала бабушка, сбила на ней пламя и передала Сашу людям, помогавшим выносить пострадавших. Позже врачи скажут – Александра родилась в рубашке.

"Слава Богу, машинист вывез нас из этого тоннеля на станцию. Станция не была готова нас принять, потому что за минуту после взрыва это было нереально, но как только мы смогли выбраться, то сразу очень оперативно работали диспетчера, охрана, в мундирах кто-то, кто хотя бы давал распоряжения и мы слышали голос — что кто-то командует, этого было достаточно", - говорит женщина.

В Петербурге — второй день траура. Днём в городе состоится панихида по погибшим в результате теракта.

Егор Киселев, "ТВ Центр".