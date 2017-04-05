Женщина оставила на мосту футляр от музыкального инструмента с автоматом Калашникова
Теги: полиция Происшествие москва
В центре Москвы пожилая женщина оставила на пешеходном мосту футляр от музыкального инструмента с автоматом Калашникова и затем скрылась в неизвестном направлении. Полиция проводит проверку.
Московская полиция разыскивает пожилую женщину, которая на мосту Богдана Хмельницкого передала охраннику футляр из-под музыкального инструмента, внутри которого оказался автомат Калашникова.
"Прибывшие на место правоохранители обнаружили в футляре предмет, конструктивно схожий с автоматом Калашникова, с маркировкой ОАО "НПО "ИЖМАШ", но у изъятого предмета залит ствол и спилен поршень", - передает агентство "Москва".
Собеседник агентства уточнил, что женщина была в темной одежде и светлой шапке. После передачи футляра охраннику, женщина "скрылась в неизвестном направлении".
Читайте также:
В Новой Москве угнали Land Cruiser стоимостью около 3,5 миллиона рублей
В Царицыне грабители отняли у водителя-экспедитора три смартфона iPhone 7