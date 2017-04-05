Эйфелева башня погасла в память о жертвах взрыва в Петербурге

Теги: В мире санкт-петербург взрыв франция париж

По всему миру проходят акции солидарности с жителями Санкт-Петербурга после взрыва в метро. Минувшей ночью на Эйфелевой башне в Париже погасли огни, а в Дрездене здание Дворца культуры подсветили цветами российского флага.

Акции памяти погибших во время теракта прошли в Москве, Белграде, Париже и Дрездене, передает "ТВ Центр". В российской столице ровно в полночь погасли огни на Останкинской телебашне. На несколько минут главный телевизионный символ страны погрузился во тьму. Ровно через час была отключена подсветка на Эйфелевой башне в Париже. Об этом решении заявила накануне мэр французской столицы Анн Идальго. "Мы вместе", - написала она в своём Twitter.

Минувшей ночью в знак солидарности с жителями Санкт-Петербурга окрасился в цвета российского флага один из символов Белграда - здание "Палата Албания". В немецком Дрездене, который является городом-побратимом Петербурга, — здание Дворца культуры.