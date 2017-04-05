Меланшон обошел Фийона, Макрона и Ле Пен на дебатах

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Внимание всей Европы приковано к очередному раунду телевизионных дебатов во Франции. Впервые в прямом эфире сошлись все 11 кандидатов на президентский пост. Каждому было отведено по 17 минут. Однако самой любопытной частью шоу стали дальнейшие споры и прозвучавшие из уст политиков громкие заявления.

Безопасность - пункт №1 в повестке дня будущего президента Франции. Вот уже второй год страна живет в режиме чрезвычайного положения. И угроза новых терактов по-прежнему высока. Как победить исламистов - один из главных вопросов на вторых предвыборных дебатах, передает "ТВ Центр".

"У Франции нет ни средств, ни призвания быть мировым жандармом, и французская армия не отправится в одиночку урегулировать проблему Сирии или других стран. Необходимо, чтобы мы делали то, что в состоянии делать, приняв участие в создании мирового альянса, в который должна войти Россия", - заявил Франсуа Фийон.

За союз с Россией выступает и Марин Ле Пен. Она к тому же предлагает закрыть на замок границу.

"Франция это университет джихадизма! Говорю вам! Сейчас это университет джихадизма!" – восклицает лидер "Нацфронта".

Против - Эммануэль Макрон. Он вообще не упускает возможности поспорить с лидером "Национального фронта". Их перепалку по поводу будущего зоны евро уже называют самым ярким моментом 4-часовой беседы.

"Национализм - это экономическая война! Я из того региона, где хорошо помнят ее последствия и я не хочу возвращаться в те времена", - говорит он.

"Не надо тогда представлять себя сторонником нового, если вы вспоминаете байки 50-летней давности!" – парирует Ле Пен.

"Вы говорите ту же ложь, что сорок лет назад говорил ваш отец!" – перешел на личности Макрон.

И ведь всей Франции известно: именно из-за различных политических взглядов дочь не просто исключила Ле Пена-старшего из партии, но и прервала всякое с ним общение. Но Макрон, похоже, намеренно бьет по больному. Впрочем, эти дебаты — не столько словесная дуэль лидеров гонки, скорее звездный час позабытых ведущими СМИ “маленьких кандидатов”.

"Вот уж действительно блестящая избирательная кампания! Вот Фийон - чем глубже копаешь в этом деле, тем сильнее воняет коррупцией. А Ле Пен! Ле Пен! Повезло вам, что депутатский иммунитет есть!" – говорит кандидат Филип Путу.

Бывший механик, борец за права трудящихся, политолог — 11 претендентов на Елисейский дворец впервые в одной студии вместе. Для проведения теледебатов арендовали отдельный огромный павильон в пригороде Парижа. Сейчас здесь усилены меры безопасности: уставлено двойное ограждение, полицейские кордоны по всему периметру, территорию регулярно патрулируют несколько десятков стражей порядка.

Строгий контроль и для самих участников. На прошлых дебатах, по данным газеты Фигаро, Франсуа Фийон отправлял смс своей команде медиа-советников. Так что на этот раз мобильные телефоны у кандидатов решено было изъять.

Впрочем, темп взят такой, что и советоваться некогда. Безработица и налоги, защита сельского хозяйства и диалог с большим бизнесом — взгляды на ключевые для Франции темы порой диаметрально противоположны. Ультраправая Марин Ле Пен за отказ от евро, а ультралевый Жан Люк Меланшон - за выход из НАТО и вообще разрыв всех существующих договоров с Европой и США. Буквально одним махом избавить Францию от проблем обещает Эммануэль Макрон. Вот только как, удивляются аналитики, если программа бывшего министра экономики, по сути —продолжение политики нынешнего президента

"Даже уже наши СМИ не могут это скрывать. Они прекрасно понимают, что это проект, что все СМИ его поддержали. Что он человек, которого никто не знал и что это человек, которого сразу поддержали все системы. Французы не дураки и они понимают, что это очень искусственно", - говорит политолог и журналист Ксавье Моро.

Как рассудил избиратель, пока непонятно. Если верить данным проводившего дебаты телеканала BFM, самым убедительным французы посчитали ультралевого Жана-Люка Меланшона. На втором месте Макрон, на третьем — Фийон. А у газеты Figaro совсем другие данные. Победу ее аудитория отдает Фийону, за которым следуют Меланшон и Макрон. При этом Марин Ле Пен - даже не в тройке лидеров. А ведь все последние месяцы соцопросы хором гарантируют ей выход во второй тур.

"Институт опросов общественного мнения сейчас абсолютно дискредитирован. Он не отражает реальной картины происходящего. Многие люди до сих пор не определились за кого голосовать. Они просто не могут найти среди кандидатов того, кто заслуживает доверия", - говорит политолог Фабрис Сорлан.

А когда неопределенность так высока, не исключено, говорят политологи, что во второй тур может вырваться темная лошадка - из числа тех самых маленьких кандидатов. Так что развязка этого политического шоу, судя по всему, останется в тайне вплоть до самого его финала.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко. Европейское бюро "ТВ Центра".