Порошенко назначил Марию Гайдар своим внештатным советником

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Мария Гайдар стала внештатным советником президента Украины Петра Порошенко. Ранее она была заместителем Михаила Саакашвили, когда тот занимал пост губернатора Одесской области.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении экс-заместителя губернатора Одесской области Марии Гайдар своим советником. Соответствующий документ он подписал 28 марта.

"Назначить Гайдар Марию Егоровну советником президента Украины (вне штата)", - говорится в тексте документа.

Мария Гайдар, дочь первого в России министра финансов Егора Гайдара, начала свою политическую карьеру на Украине в 2015 году. Тогда она стала советником, а позднее заместителем губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. В августе Порошенко подписал указ о предоставлении ей гражданства Украины и лично вручил ей украинский паспорт.

В мае 2016 года Гайдар уволилась с поста зама Саакашвили из-за претензий по поводу ее двойного гражданства. В сентябре 2016 года она обратилась в МВД России с просьбой о выходе из российского гражданства.

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