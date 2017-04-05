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В среду правительство планирует выпустить акт о транспортной безопасности в метро. Как сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович, документ подпишет глава кабмина Дмитрий Медведев. По словам зампреда правительства, акт содержит все современные требования по транспортной безопасности.

Глава правительства России Дмитрий Медведев планирует подписать акт о транспортной безопасности в метро. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на вице-премьера Аркадия Дворковича.

"Он сегодня будет подписан председателем правительства России. В нем заложены все современные требования", - сказал он.

В понедельник около 14:40 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" в метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв. Еще одно взрывное устройство было обнаружено и обезврежено на станции "Площадь восстания". По последним данным, жертвами атаки стали 14 человек. В больницах Санкт-Петербурга остаются 49 пострадавших.

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