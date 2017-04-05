В Петербурге задержали шестерых вербовщиков террористов

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В Санкт-Петербурге задержаны шестеро выходцев из Средней Азии, которых подозревают в вербовке соотечественников для совершения терактов и участия в террористических организациях. По данным СКР, группа действовала с конца 2015 года. Тем не менее, сведений о связях вербовщиков со смертником Джалиловым у следователей нет.

В Санкт-Петербурге задержаны шестеро выходцев из Средней Азии по подозрению в содействии террористической деятельности. По данным регионального управления СКР, группа вербовала своих соотечественников для совершения терактов и участия в запрещенных в России террористических организаций "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство".

Как сообщили в СКР, группа действовала с ноября 2015 года. При обысках у них изъяли исламистскую экстремистскую литературу, а также другие предметы и документы, имеющие отношение к их деятельности. Сейчас следователи проверяют контакты задержанных. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В ведомстве подчеркнули, что на данный момент у следствия нет сведений о связи и знакомстве задержанных с исполнителем теракта в метро Санкт-Петербурга Акбаржоном Джалиловым.

В понедельник, 3 апреля, около 14:40 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" в метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв. Еще одно взрывное устройство было обнаружено и обезврежено на станции "Площадь восстания". Жертвами атаки стали 14 человек. В больницах Санкт-Петербурга остаются 49 пострадавших.

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