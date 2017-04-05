В Италии чемодан с телом девушки выкинула ее собственная мать

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В Италии чемодан с телом погибшей от истощения девушки выкинула в море ее собственная мать. До этого она несколько дней продержала труп дома.

Российская гражданка, работающая сиделкой в Италии, созналась в том, что положила труп своей дочери в чемодан и выкинула в море в Римини, передает ТАСС.

По данным агентства, 48-летняя женщина вернулась в Россию и раскаялась в содеянном. Она сообщила, что продержала труп дома несколько дней, прежде чем выкинуть его в море.

Ранее сообщалось, что в итальянском порту Римини нашли чемодан с телом 27-летней россиянки. По данным полиции, женщина скончалась от истощения, поскольку страдала анорексией и часто попадала в больницу. На момент смерти она весила 35 килограммов.