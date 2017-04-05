МВД даст миллион рублей за информацию об убийцах полицейских в Астрахани

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Министерство внутренних дел объявило награду в 1 миллион рублей за информацию об убийцах полицейских в Астрахани. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, вознаграждение предусмотрено за любую информацию, которая поможет поймать преступников.

Министерство внутренних дел объявило награду в миллион рублей за информацию, которая поможет поймать убийц полицейских в Астрахани. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

"Сегодня принято решение, что МВД России объявляет вознаграждение в размере 1 млн рублей за любую информацию, которая будет способствовать задержанию остальных подозреваемых, совершивших посягательство на жизнь сотрудников ГИБДД УМВД России по Астраханской области, в результате которого они погибли", - сказала она.

В ночь на вторник в Астрахани подверглись вооруженному нападению два сотрудника ДПС. Они погибли от полученных огнестрельных ранений. Преступники скрылись на автомобиле "ГАЗель". По данному факту возбудили уголовное дело. В розыск объявили восемь человек.

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