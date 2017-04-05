Медиков могут обязать раскрывать врачебную тайну страховым компаниям

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Минфин хочет предложить медикам предоставлять врачебную тайну страховым компаниям для того, чтобы своевременно установить факт наступления страхового случая. Доступ страховщиков к истории болезни пациента сделает страховку дешевле.

Министерство финансов подготовило законопроект, который предлагает врачам открывать медицинскую тайну страховым компаниям, занимающимся личными видами страховки, передает издание "Коммерсант".

"Невозможность своевременного установления факта наступления страхового случая приводит к существенному увеличению сроков выплат или отказам в них", - говорится в пояснительной записке документа.

В Минфине отметили, что доступ к данным о болезнях пациентов позволит страховым компаниям продавать страховки дешевле и платить по ним меньше. По данным ЦБ, доступ к медицинской тайне помог сэкономить до 25 миллиардов рублей.

Проект разослан в соответствующие ведомства, Минфин ждет замечаний до 10 апреля.