EBU рассказала пранкерам, куда могут перенести Евровидение-2017

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Российские пранкеры Вован и Лексус созвонились с главой Европейского вещательного союза Ингрид Делентре. Они представились украинским премьер-министром Владимиром Гройсманом. Делентре, в частности, сообщила "главе правительства" о планах переноса Евровидения-2017 в Берлин.

Пранкеры Вован и Лексус, представившись премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, позвонили главе Европейского вещательного союза Ингрид Делентре. Об этом они рассказали в интервью сайту телеканала "Звезда".

"Евровидение все-таки уже зарезервировано в Берлине. Все готово к тому, чтобы его там провести, если украинские власти не сменят свою риторику", - сказал Алексей Столяров (Лексус).

По его словам, Делентре была "строга" в ходе разговора. Она отметила, что санкции, которые могут быть введены в отношении Украины, будут довольно жесткими.

Служба безопасности Украины закрыла въезд в страну представительнице России на Евровидении Юлии Самойловой. Украинские власти решили, что россиянка, выступив летом 2015 года на концерте в Крыму, нарушила постановление кабмина страны, согласно которому иностранцы должны иметь специальное разрешение для посещения полуострова.

В связи с произошедшим, глава EBU Ингрид Дельтенре направила премьер-министру Украины Владимиру Гройсману послание, в котором отмечается, что действия Киева не устраивают большую часть входящих в вещательный союз компаний. По ее словам, некоторые из них "рассматривают вопрос отказа от участия в данном событии".

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