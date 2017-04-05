12-летняя школьница сообщила о "минировании" питерского метро

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Среди анонимов, которые накануне сообщали о якобы минировании станций метро Санкт-Петербурга оказалась 12-летняя школьница с особенностями развития. Девочка утверждает, что увидела на станции "Парк Победы" бесхозный пакет, но сообщить об этом сразу испугалась, и потому сделала это анонимно.

12-летняя школьница сообщила накануне о минировании станции метро "Парк Победы" Санкт-Петербурга. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по правам ребенка в Северной столице Светланы Агапитовой.

Сигнал поступил около 17:00, станцию закрыли для проверки. Звонившую быстро вычислили: ею оказалась ученица пятого класса одной из школ Московского района.

В школе рассказали, что мать девочки находится в Выборге. Сама же школьницы рассказала, что по дороге на учебу увидела на станции бесхозный пакет, но испугалась сообщить об этом на месте.

"Весь день на занятиях эти мысли ее не оставляли, и, уже находясь на "продленке", она набрала номер полиции. У школьницы есть особенности развития. Вероятно, поэтому, она не дала знать о случившемся сразу", - говорится в сообщении.

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