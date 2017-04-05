Путин: cитуация в сфере антитеррора не улучшается

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Владимир Путин заявил, что теракт в петербургском метро подтверждает то, что ситуация в сфере антитеррора не улучшается. По словам президента, каждая страна СНГ может стать потенциальным объектом террористических атак.

Президент России Владимир Путин заявил, ситуация с борьбой против терроризма не улучшается, а каждая из стран СНГ может стать потенциальным объектом террористических атак, передает "Интерфакс".

В качестве примера глава государства привел трагедию в петербургском метро, унесшей жизни 14 человек.

"Мы знаем, что каждая из наших стран, практически каждая, является возможным, потенциальным объектом террористических атак. Много и других угроз для наших стран", - сказал Путин на встрече с руководителями органов безопасности стран СНГ.

Путин добавил, что кроме терроризма, угрозу странам СНГ представляет организованная преступность, наркотрафик, коррупция и воздействие внешних сил на внутреннюю жизнь страны.

В понедельник, 3 апреля, около 14:40 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" в метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв. Еще одно взрывное устройство было обнаружено и обезврежено на станции "Площадь восстания". Жертвами атаки стали 14 человек. В больницах Санкт-Петербурга остаются 49 пострадавших.

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