Похороны сенатора Тюльпанова пройдут в Петербурге 7 апреля

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Похороны сенатора Вадима Тюльпанова пройдут в Санкт-Петербурге 7 апреля. Место захоронения законодателя пока неизвестно. Как сообщили в аппарате заксобрания города, комиссию по организации похорон возглавит председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

Сенатора Вадима Тюльпанова похоронят в Санкт-Петербурге 7 апреля. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на аппарат Законодательного собрания города.

"Похороны пройдут в пятницу, 7 апреля, в Петербурге. Комиссию по организации похорон возглавит председатель Законодательного собрания Макаров", - сказал источник в заксобрании.

Место захоронения в настоящее время уточняется.

Вадим Тюльпанов умер накануне в результате несчастного случая. По предварительным данным, он поскользнулся в бане и ударился головой. Ему было 52 года.

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