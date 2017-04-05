В Москве в этом году построят 93 километра дорог

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Более 90 километров дорог, не считая тоннелей и переходов, построят в этом году в Москве. Кроме того, в эксплуатацию будут введены 16 новых станций метро.

Около 300 тысяч пассажиров в сутки пользуются тремя новыми станциями метро, которые в середине марта открылись в Москве. Это первые итоги которые подвели в столичном Департаменте строительства, передает "ТВ Центр".

До конца года в столице будет введено еще 16 станций, в том числе продолжение линии от "Раменок" до "Рассказовки". На салатовой ветке откроется участок от "Петровско-Разумовской" до "Селигерской", также сдадут и часть нового Третьего пересадочного контра.

Не будут забыты и автолюбители. Город в этом году построит 93 километра трасс, не считая переходов и тоннелей. Один из знаковых объектов - связка "Солнцево-Бутово-Видное". Это будет первоклассная магистраль протяженностью около 9 километров с пятью полосами движения в каждую сторону.